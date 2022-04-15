«Я думала, что все еще впереди»: Алиса Фрейндлих назвала свою главную ошибку в жизни

По словам 87-летней актрисы, сегодня она проживает каждый день в свое удовольствие.

Актриса Алиса Фрейндлих заявила, что больше всего в своей жизни жалеет об упущенном и утерянном времени.

«Главная моя ошибка в жизни — это то, что я думала, что все еще впереди». Алиса Фрейндлих

Как отметила Алиса Фрейндлих, сегодня она проживает в свое удовольствие каждый день. В то же время она заметила, что это вовсе не свидетельствует о том, что она не строит планов на будущее. Звезда старается наслаждаться тем, что есть сегодня в ее жизни, сообщает 5-tv.ru.

Напомним, что Алиса Фрейндлих, несмотря на серьезный возраст, продолжает служить в БДТ имени Товстоногова. Ее можно регулярно увидеть на сцене.

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