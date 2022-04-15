«Подарочек» на день рождения Пугачевой: в 80 километрах от Кесарии произошли беспорядки

Певица Алла Пугачева, судя по всему, не сможет в спокойной обстановке встретить свой 73-день рождения. Дело в том, что в 80 километрах от Кесарии, где она проживает со своей семьей после отъезда из России, произошли серьезные беспорядки.

Известно, что волнения вспыхнули на Храмовой горе в Иерусалиме. На данный момент установлено, что 150 человек получили ранения различной степени тяжести.

Любопытно, что в Израиле в этом году совпали два священных праздника: Песах у иудеев и Рамадан — у мусульман. На Храмовой горе находится святыни всех религий. Арабы и евреи собрались в одном месте, что и привело к столкновениям. На данный момент задержано более трехсот человек, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин больше месяца назад покинули Россию. Возвращаться в родную страну они не спешат. Свой день рождения Примадонна встретит на чужбине.

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