«Мы очень тяжело выбирались»: Полякова сбежала из Украины во Францию к Белоцерковской

Как отметила певица, она долго находилась в страшном стрессе.

Певица Ольга Полякова в интервью украинским СМИ заявила, что сбежала из Украины во Францию к журналисту Веронике Белоцерковской.

«Когда я была на Украине, то пребывала в страшном стрессе. Нам надо было выбираться. Мы очень тяжело выбирались. Мы очень опасно выбирались. Ну как-то это было очень тяжело. Но я не жалуюсь. Так все выбирались». Ольга Полякова

Как отметила Ольга Полякова, муж высадил ее на границе и уехал обратно. «Мы не понимали, как скоро встретимся. А потом пришло ощущение того, что вырвали корни. У тебя нет земли под ногами. Нужны ли твои песни, твоя профессия. У меня нет недвижимости за границей. Меня приняла моя подруга Ника Белоцерковская», — заявила Ольга Полякова.

Отметим, что против Вероники Белоцерковской в России заведено уголовное дело. Она скрывается от правосудия во Франции.

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