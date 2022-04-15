«Я всех чувствую и надеюсь, что то же самое происходит в ваших сердцах»: Машков – о патриотизме

Актер и режиссер побывал в Новокузнецке, где прошло его детство.

Актер и знаменитый режиссер Владимир Машков побывал в родном Новокузнецке, где прошло его детство, на открытии местного театра кукол «Сказ».

Во время беседы со зрителями Владимир Машков затронул тему патриотизма. Он вспомнил, что здание в его юность несколько раз перестраивали. Причем раньше здесь даже продавали шапки и шубы.

«Театр будет наполняться жизнью, здесь еще много творческой работы, но основа потрясающая. В Москве трудно найти такого качества театр с такой очень чувственной сценой. Я стою, как профессиональный актер, и понимаю, что я вижу вас всех, я вас всех чувствую и надеюсь, что то же самое происходит в ваших сердцах». Владимир Машков

Напомним, что Владимир Машков — худрук Московского театра Олега Табакова. В театре кукол «Сказ» много лет назад работали его родители, сообщает «Комсомольская правда-Кемерово».

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