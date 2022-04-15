Волочкова назвала Пугачеву «человеком-легендой» в ее день рождения

Балерина Анастасия Волочкова в «Телеграм» обратилась с красивым поздравлением к певице Алле Пугачевой, которой исполнилось 73 года.

«Дорогая Алла Борисовна! От всей души поздравляю вас с днем рождения! Я счастлива жить в одну эпоху с вами. Вы человек слова, дела и чести! Человек-легенда». Анастасия Волочкова

Как отметила Анастасия Волочкова, она дорожит дружбой с Аллой Пугачевой. Балерина пожелала Примадонне счастья, здоровья и благополучия. Она заметила, что Пугачева всегда ее поддерживала, что, конечно, для танцовщицы — бесценно.

Напомним, что Алла Пугачева уже второй месяц находится в Израиле. В родную страну она возвращаться вместе со своей семьей не торопится.

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