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Волочкова назвала Пугачеву «человеком-легендой» в ее день рождения

Примадонне отечественной эстрады исполнилось 73 года.

Волочкова назвала Пугачеву «человеком-легендой» в ее день рождения
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова в «Телеграм» обратилась с красивым поздравлением к певице Алле Пугачевой, которой исполнилось 73 года.

Алла Пугачева
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

«Дорогая Алла Борисовна! От всей души поздравляю вас с днем рождения! Я счастлива жить в одну эпоху с вами. Вы человек слова, дела и чести! Человек-легенда».

Анастасия Волочкова

Как отметила Анастасия Волочкова, она дорожит дружбой с Аллой Пугачевой. Балерина пожелала Примадонне счастья, здоровья и благополучия. Она заметила, что Пугачева всегда ее поддерживала, что, конечно, для танцовщицы — бесценно.

Напомним, что Алла Пугачева уже второй месяц находится в Израиле. В родную страну она возвращаться вместе со своей семьей не торопится.

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