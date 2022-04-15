По чьим стопам идет Галкин: прокатчик назвал имена российских звезд, покоривших израильтян

По его словам, в Кремле бы такие выступления стоили намного дороже.

Известный прокатчик рассказал, кому из россиян удалось в разное время покорить израильскую публику. В июне это предстоит попытаться сделать телеведущему Максиму Галкину.

«Раньше были творческие вечера Игоря Крутого. До него был Кобзон, он открыл дорогу другим российским звездам. Многое финансировалось и оплачивалось богатыми русско-американскими евреями». Прокатчик

Как отметил прокатчик, концерты Кобзона и Крутого стоили не больше ста долларов, несмотря на их бешеную популярность в России. В Кремле бы звезды смогли заработать на своих выступлениях намного больше. Скорее всего, как думает прокатчик, имела место обычная благотворительность. Выступления не были связаны с заработком, сообщает МК.ru.

Напомним, что телеведущий Максим Галкин, который с семьей уехал в Израиль, даст восемь концертов в июне в этой стране. Пока билеты полностью раскуплены только на одно выступление.

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