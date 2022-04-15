Филипп Киркоров не смолчал о внешнем сходстве сына Анастасии Стоцкой с ним

Артист дал понять, что когда-то у него была сильная кармическая связь с этой исполнительницей.

В недавнем интервью Филипп Киркоров разоткровенничался о глубокой привязанности к Анастасии Стоцкой. То ли в шутку, то ли всерьез, но поп-король назвал эту яркую исполнительницу своей самой большой любовью в жизни. А как же Алла Пугачева? Могут задаться вопросом верные почитатели таланта Филиппа Бедросовича. Ведь именно в честь экс-жены и ныне покойной мамы певец дал имя своей дочери — Алле-Виктории. Тем самым дав понять, что к Примадонне он питает искреннюю привязанность и уважение.

По словам певца, Стоцкая — эта та девушка, связь с которой, стала в его жизни нечто особенным. При этом артист подметил, что Анастасия была для него бегством, вот только от чего или от кого, Филипп Бедросович пояснять не стал.

«Как пара, я уверен, мы были бы до сих пор вместе и уже отпраздновали бы 20-летие в этом году», — с легкой иронией подметил Киркоров.

Также у поп-короля спросили и про шутки на тему того, что сынишка Анастасии Стоцкой — 10-летний Александр внешне очень похож на него. Многие поклонники не раз подмечали, что первенец артистки вылитый Филипп, точно под копирку. Отшучиваться от такого сходства с сыном Анастасии певец не стал, объяснив такой феномен по своему. Так, по мнению артиста, все дело в кармической связи — прочной нити, которая ощущалась у них со Стоцкой.

«Вы представляете, насколько кармически мы были вместе. Настя меня спасала в тот период…» — приводит «Комсомольская правда» слова Филиппа Киркорова.

Кстати, у поп-короля сцены подрастают двое детей: дочка Алла-Виктория и сын Мартин. Бывшая жена Филиппа Киркорова также обзавелась отпрысками, но уже в браке с шоуменом Максимом Галкиным. У Аллы Пугачевой есть двойняшки Гарри и Лиза. Вместе с семьей певица отдыхает в Израиле.

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