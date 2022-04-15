Рианна рассталась с отцом своего ребенка из-за измены

С 14 апреля социальные сети гудят от слухов по поводу расставания беременной певицы Рианны и отца ее будущего ребенка, рэпера A$AP Rocky (он же Раким Майерс). Западные СМИ с охотой подхватили эту информацию, даже если пока она не имеет под собой никакого основания.

Источником сплетен, предположительно, является фэшн-блогер под ником LOUIS_via_ROMA.

«Рианна и A$AP Rocky расстались, — написал он в Twitter. — Рианна рассталась с ним после того, как поймала его на измене с дизайнером обуви Аминой Муадди (работала в модном бренде Рианны Fenty, — Прим. авт.)». «Отношения A$AP и Амины не новы, поскольку они встречались много лет назад, а также сотрудничали над коллекцией обуви. Очевидно, в Craigs в Лос-Анджелесе все пошло наперекосяк».

Блогер имеет в виду, что 1 апреля звездную пару в последний раз видели вместе – обедающими в ресторане Craigs. По слухам, Рианна в тот день плакала за столом, а затем покинула заведение уже без своего возлюбленного.

Обе звезды пока никак не прокомментировали эти сплетни. Напомним, они начали встречаться в 2021 году, а в начале 2022-го стало известно, что Рианна беременна от рэпера. Для обеих знаменитостей это будет первый ребенок.

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