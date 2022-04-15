«Воздушный поцелуй Сулейману?»: Мерьем Узерли в шелковом костюме под павлина устроила дефиле в Дубае

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» покрасовалась в легком одеянии очень похожем на обычную пижаму.

Мерьем Узерли, можно сказать, стала заложницей одной роли. Так, турецко-немецкая актриса снискала любовь поклонников, блестяще сыграв Хюррем султан в сериале «Великолепный век». Эта роль стала знаковой для Мерьем.

Поговаривали, что продюсеры собирались подписать контракт с Фахрийе Эвджен, но в самый последний момент передумали, увидев пробы Узерли. Жена Бурака Озчивита, который сыграл в «Великолепном веке» Малкочоглу Бали-бея, ничуть не расстроилась. Сейчас актриса снимается в новом сезоне исторического проекта «Пробуждение: великие сельджуки» — ленте «Альпарслан», которую уже назвали «убийцей» сериала «Великолепный век».

А вот громких ролей у Мерьем Узерли давно не было. Хотя актриса, по слухам, собирается сняться в новом сериале, на который продюсеры возлагают большие надежды относительно рейтингов и положительных отзывов.

Ну а пока Мерьем Узерли вместе с дочками Ларой и Лили отдыхает на фешенебельном курорте. Актриса покрасовалась в шелковом костюме под павлина в пижамном стиле. Хюррем султан щедро дарила воздушные поцелуи, устроив импровизированное дефиле у отеля.

«Только султана рядом не хватает», «Любимая Хюррем султан! Обворожительная гурия», «Воздушный поцелуй для Сулеймана?», «Прекрасная султанша, повелительница, превратившая Сулеймана в раба любви», — пишут фолловеры.

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