Свинина, моллюски и некоторые виды вина: каких яств не будет на праздничном столе Пугачевой в Израиле

Певице Алле Пугачевой 15 апреля исполнилось 73 года. Звезда вместе со своим мужем телеведущим и юмористом Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри уже второй месяц находится в Израиле. Когда они появится на родине — неизвестно.

В свой день рождения Примадонна отечественной эстрады ждет подарков от самых близких людей. Прежде всего от своего мужа Максима Галкина. Вечером в Израиле наверняка будет накрыт праздничный стол в шикарном коттедже, где проживает Примадонна.

Заметим, что ортодоксальные евреи не едят свинину и моллюсков, поэтому данных яств на столе Аллы Пугачевой в Израиле увидеть не удастся. Местные традиции все-таки надо чтить.

Нельзя выставлять в Израиле на день рождения и некоторые виды вина. Его используют в религиозных церемониях и на праздничный стол оно не подойдет.

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин не спешат возвращаться в родные края. В июне у юмориста пройдет восемь выступлений в Израиле. Пока полностью куплены билеты только на один концерт.

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