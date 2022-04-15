«Мы познакомились в далеком 1979-м»: Николаев трогательно обратился в Израиль к Пугачевой

Композитор Игорь Николаев в «Телеграм» тепло и нежно обратился к своей давней подруге Примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой, которой исполнилось 73 года. Звезда находится в Израиле.

Наша любимая, родная и всенародная Алла! Мы познакомились в далеком 1979-м, нашей творческой и человеческой дружбе 43 года! Целая жизнь! С днем рождения! Счастья, здоровья и благополучия!» Игорь Николаев

Как отметил Игорь Николаев, он желает, чтобы были здоровы и счастливы все дети Аллы Пугачевой — Кристина Орбакайте, Лиза и Гарри Галкины. Николаев передал поздравления от всей своей семьи родным и близким Аллы Пугачевой.

Напомним, что Алла Пугачева второй месяц находится в Израиле вместе со своим мужем телеведущим Максимом Галкиным и детьми. В Россию она пока возвращаться не планирует.

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