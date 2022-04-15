Торт с клубникой, пирожки от няни Оксаны, смех Галкина: как Пугачева отгуляла день рождения в прошлом году

Свое 73-летие Примадонна отмечает в Израиле. Дома, в замке в деревне Грязь, артистка не появлялась уже больше месяца.

В этом году Алла Пугачева отмечает свой день рождения в Израиле. А как ярко Примадонна отпраздновала свое 72-летие в 2021 году! Сайт Teleprogramma.pro вспомнил, как именинница отгуляла день рождения в прошлом году в замке в деревне Грязь. Шоумен Максим Галкин вел съемку в гостиной особняка, запечатлев, какой сюрприз двойняшки Гарри и Лиза перед школой приготовили для именитой мамы.

Спросонья утром Примадонна никак не ожидала, что домочадцы будут встречать ее с шикарными букетами цветов, самодельными открытками, песнями и поздравительными стихами. Алла Борисовна так расчувствовалась, что едва не расплакалась. Потом имениннице преподнесли торт с клубникой. Певица тут же задула свечки, загадав желание. Артистка так отплевывалась, что насмешила и Максима Галкина, и двойняшек Гарри и Лизу.

Не обошлось и без семейной традиции. Так, молодая нянечка двойняшек испекла для Аллы Пугачевой пироги в масле по рецепту из детства певицы. Примадонна заглянула на кухню, чтобы полакомиться выпечкой. «Какие жирненькие пирожки», — восхищался Максим.

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