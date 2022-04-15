«Вечерний Ургант» транслироваться не будет. По крайней мере пока»: Кормухина — о судьбе шоу

По словам певицы, в ближайшее время в эфире программу увидеть не удастся.

Певица Ольга Кормухина в «Телеграм» опубликовала данные из телеграм-канала «Светские хроники», где приводились данные о судьбе шоу «Вечерний Ургант».

«На Первом канале решили судьбу «Вечернего Урганта». Телеведущего не обнадежили, его шоу «Вечерний Ургант» транслироваться не будет. По крайней мере пока», — говорится в записи.

Напомним, что Иван Ургант несколько недель провел в Израиле. Основная версия, что он проходи в этой европейской стране некое лечение.

Добавим, что позже Иван Ургант вернулся в столицу. Его заметили в одном из ресторанов. При этом чем он сейчас занимается — неизвестно.

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