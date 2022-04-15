Год назад ко дню рождения: Пугачева заглянула на кухню, а там няня Оксана испекла пироги в масле

Этим кулинарным шедевром Примадонну побаловала молодая нянечка двойняшек Гарри и Лизы. Она все утро хлопотала у плиты.

Шоумен Максим Галкин на памятных кадрах показал, какой сюрприз домочадцы в прошлом году приготовили для Примадонны по случаю ее дня рождения. 15 апреля Алла Пугачева отмечает свое 73-летие. В том году именинница праздновала день рождения в замке в деревне Грязь, а в этом — в Израиле.

Сайт Teleprogramma.pro вспомнил, какие подарки Примадонна получила от близких в прошлом году и какие традиции есть в семье именинницы. Так, к примеру, с самого утра двойняшки Гарри и Лиза стали вручать маме презенты: шикарные букеты цветов, самодельные открытки — они даже выучили наизусть поздравительные стихи. Ну а молодая нянечка двойняшек Оксана по давней традиции испекла для именинницы пироги по рецепту из детства Примадонны. Все утро помощница Аллы Борисовны хлопотала на кухне, поставив тесто.

больше по теме Праздные зеваки рядом не бродят: вилла Пугачевой с особняком в побелке стоит прямо у дороги Примадонна очень ценит комфорт и уют.

Алла Пугачева была в полном восторге от угощения. Шоумен Максим Галкин подловил певицу на кухне, когда та любовалась румяными пирожками на большой тарелке.

«Вот раз в год на день рождения Аллы… Оксана ей печет вредные пирожки», — отметил Максим, заглянув на кухню. «Это пирожки из моего детства», — обиженно упрекнула мужа Алла. «Да, жирненькие такие, вкусненькие», — тут же поправил свою оплошность юморист. «И с утра, без краски… я сейчас буду их лопать!» — заверила именинница.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!