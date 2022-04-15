Год назад ко дню рождения: Пугачева заглянула на кухню, а там няня Оксана испекла пироги в масле

Шоумен Максим Галкин на памятных кадрах показал, какой сюрприз домочадцы в прошлом году приготовили для Примадонны по случаю ее дня рождения. 15 апреля Алла Пугачева отмечает свое 73-летие. В том году именинница праздновала день рождения в замке в деревне Грязь, а в этом — в Израиле.
Сайт Teleprogramma.pro вспомнил, какие подарки Примадонна получила от близких в прошлом году и какие традиции есть в семье именинницы. Так, к примеру, с самого утра двойняшки Гарри и Лиза стали вручать маме презенты: шикарные букеты цветов, самодельные открытки — они даже выучили наизусть поздравительные стихи. Ну а молодая нянечка двойняшек Оксана по давней традиции испекла для именинницы пироги по рецепту из детства Примадонны. Все утро помощница Аллы Борисовны хлопотала на кухне, поставив тесто.
Алла Пугачева была в полном восторге от угощения. Шоумен Максим Галкин подловил певицу на кухне, когда та любовалась румяными пирожками на большой тарелке.
«Вот раз в год на день рождения Аллы… Оксана ей печет вредные пирожки», — отметил Максим, заглянув на кухню.
«Это пирожки из моего детства», — обиженно упрекнула мужа Алла.
«Да, жирненькие такие, вкусненькие», — тут же поправил свою оплошность юморист.
«И с утра, без краски… я сейчас буду их лопать!» — заверила именинница.
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