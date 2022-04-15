Макеева не при чем: Мальков планировал развод с бывшей женой задолго до встречи с актрисой

Тем временем Светлана Малькова продолжает винить во всех бедах Анастасию Макееву.

С момента знакомства Анастасии Макеевой и Романа Малькова прошло почти два года. Супруги впервые встретились на даче у звезды летом 2020-го. Тогда Роман приехал из Словении на заработки, а Анастасия решила достроить свою дачу.

Между тем бывшая жена предпринимателя Светлана Малькова продолжает утверждать, что именно актриса разбила ее семью.

Накануне в телеграм-канале Ники Вершининой, которая является помощницей Анастасии Макеевой и публикует разоблачающие факты обо всей этой истории, появился скриншот переписки Светланы Мальковой. Впервые ее показали в программе «Прямой эфир» летом прошло года. Вершинина решила напомнить Светлане, что речь о разводе с Романом шла задого до его встречи с Макеевой.

«С Ромой приняли решение развестись, ну официально пока нельзя, из-за документов, а так – все», — написала Малькова в сообщении, датированном 14 декабря 2019 года.

«Это же ты писала, Света? После этого через два месяца ушел Рома», — пояснила помощница Макеевой Ника Вершинина.

Добавим, недавно Светлана Малькова с тремя детьми в тайне уехала в США. Многодетная мама планирует жить в Сиэтле.

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