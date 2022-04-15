СМИ: рэпер DaBaby подстрелил мужчину, пробравшегося на территорию его особняка

Вечером 13 апреля в американском городе Траутман (Северная Каролина) произошел инцидент с 30-летним рэпером DaBaby, он же Джонатан Линдейл Кирк. Артист находился дома у своего родственника, когда на охраняемую территорию особняка пробрался неизвестный мужчина.

Дальше информация в СМИ разнится, но когда бравые полицейские приехали к дому звезды, 26-летний «лазутчик» находился там с простреленной ногой. Рана оказалась не смертельной, пострадавшего увезли в больницу на скорой. Но теперь главный вопрос — кто подстрелил незваного гостя?

По данным канала CNN, полицейские не назвали имя стрелка, но подтвердили, что DaBaby находился на территории особняка. Расследование еще ведется.

А вот портал TMZ, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, передает, что рэпер не только нажал на курок, но и сам вызвал копов и сотрудничал с ними во время выяснения обстоятельств.

В любом случае, никаких арестов американские власти по данному инциденту не проводили. Сам артист от комментариев пока воздерживается.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.