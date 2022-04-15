Чуть не прослезилась от нежности: Пугачева спела вживую с двойняшками в день рождения на памятных кадрах

В прошлом году свое 72-летие певица отмечала дома в деревне Грязь.

В этом году свое 73-летие Алла Пугачева празднует в Израиле. Шоумен Максим Галкин дал понять поклонникам, что пока свежих кадров с двойняшками Гарри и Лизой, а также Аллой в его микроблоге никто не увидит. Артист взял тайм-аут, решив отдохнуть от соцсетей.

Зато сайт Teleprogramma.pro вспомнил, как в прошлом году Примадонна отмечала свой день рождения в замке в деревне Грязь. С самого утра именинница принарядилась, облачившись в шифоновое струящееся весеннее платье с рукавами-буфами и цветочным принтом. Не успела певица проснуться, как тут же спустилась к завтраку, чтобы проводить двойняшек в школу. А Лиза с Гарри уже поджидали маму в гостиной замка, приготовив для нее сюрприз.

Двойняшки подарили имениннице шикарные букеты цветов, самодельные открытки и прочитали поздравительные стихи, растрогав Примадонну, едва ли не до слез. Певица обнимала детишек, расчувствовавшись от нежности. Ну а кульминацией утренних поздравлений стало то, что именинница даже спела песенку с двойняшками, поздравив саму себя с днем рождения. Все эти кадры шоумен Максим Галкин показывал в микроблоге.

«А теперь вместе! Все вместе: с днем рождения тебя, с днем рождения тебя! С днем рождения, мамуля! А ты пой с днем рождения, меня!» — командовала Лиза. «Да-дааа! С днем рождения, меня-я-я!» — затянула именинную песенку вслед за детьми Пугачева.

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