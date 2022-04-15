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«Роман – невероятный муж»: Макеева в восторге от поступков Малькова

Бизнесмен радует актрису букетами цветов без поводов.

«Роман – невероятный муж»: Макеева в восторге от поступков Малькова
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: соцсети

Буквально через месяц Анастасия Макеева и Роман Мальков отметят первую годовщину семейной жизни. Супруги живут душа в душу, а Роман балует свою любимую букетами цветов без повода. Об этом актриса рассказала в своем телеграм-канале.

Роман Мальков
Роман Мальков. Скриншот: t.me/MakeevaNasty

«Роман — просто невероятный муж! Он дарит мне цветы без повода и следит, как только букет увядает, он тут же покупает новый. А я все никак к этому не привыкну. Так что у меня всегда стоят цветы от любимого мужа», — призналась Макеева.

Анастасия Макеева и Роман Мальков
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: соцсети

Напомним, Анастасия и Роман познакомились летом 2020 года на даче у звезды театра. В марте 2021-го бизнесмен сделал ей предложение на сцене театра. Для актрисы этот брак стал четвертым, а для предпринимателя — вторым.

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