Еврейские обереги, красные нити: какие подарки следует ждать Пугачевой от Галкина на день рождения

Певица Алла Пугачева встречает свой 73-й день рождения в Израиле. Считается, что в этот день каждый должен переосмыслить свою жизнь, построить планы на будущее.

Любопытно, что в Израиле не принято одаривать виновника торжества комплиментами. Считается, что в рождении его непосредственных заслуг нет. Дарить подарки по еврейским традициям не запрещено, но не является обязательным.

Однако на свой день рождения Алла Пугачева может ждать от мужа Максима Галкина особенных подарков. Например, черную бархатную кипу, которая украшена изысканным золотым шитьем. Так принято в этой стране.

Также в Израиле на дне рождения дарят меноры — это золотой семиствольный светильник. Один из самых древних символов иудаизма и атрибутов еврейской культуры. Менора всегда выглядит великолепно и является одним из самых желанных подарков.

Кроме того, в Израиле принято дарить именинникам пасты-намазки, всевозможные сладости и десерты. Они украсят любой праздничный стол.

Максим Галкин может преподнести любимой женщине классические еврейские обереги, такие как хамса. Этот амулет имеет второе название — «рука бога». Можно подарить красные нити, так называемые «нити судьбы». На дни рождения в Израиле принято также дарить флаги страны.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева уже второй месяц находятся в Израиле. Возвращаться на родину звезды в ближайшее время не собираются.

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