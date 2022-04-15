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Еврейские обереги, красные нити: какие подарки следует ждать Пугачевой от Галкина на день рождения

Примадонне отечественной эстрады 15 апреля исполнилось 73 года.

Еврейские обереги, красные нити: какие подарки следует ждать Пугачевой от Галкина на день рождения
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Певица Алла Пугачева встречает свой 73-й день рождения в Израиле. Считается, что в этот день каждый должен переосмыслить свою жизнь, построить планы на будущее.

Любопытно, что в Израиле не принято одаривать виновника торжества комплиментами. Считается, что в рождении его непосредственных заслуг нет. Дарить подарки по еврейским традициям не запрещено, но не является обязательным.

Алла Пугачева
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Однако на свой день рождения Алла Пугачева может ждать от мужа Максима Галкина особенных подарков. Например, черную бархатную кипу, которая украшена изысканным золотым шитьем. Так принято в этой стране.

Также в Израиле на дне рождения дарят меноры — это золотой семиствольный светильник. Один из самых древних символов иудаизма и атрибутов еврейской культуры. Менора всегда выглядит великолепно и является одним из самых желанных подарков.

Кроме того, в Израиле принято дарить именинникам пасты-намазки, всевозможные сладости и десерты. Они украсят любой праздничный стол.

Максим Галкин может преподнести любимой женщине классические еврейские обереги, такие как хамса. Этот амулет имеет второе название — «рука бога». Можно подарить красные нити, так называемые «нити судьбы». На дни рождения в Израиле принято также дарить флаги страны.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева уже второй месяц находятся в Израиле. Возвращаться на родину звезды в ближайшее время не собираются.

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