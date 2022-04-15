«Все постепенно сошло на нет»: Катя Гордон рассказала о браке и разводе с Александром Гордоном

Юрист и поэтесса Катя Гордон встретила телеведущего Александра Гордона в кафе, где решила вручить ему свою книгу стихов. Несмотря на 14-летнюю разницу в возрасте они быстро нашли общий язык, а затем дошли до ЗАГСа.

Их брак продлился семь лет. Пара много путешествовала, не думала о деньгах, которых, по признанию Кати, на тот момент было не так много, и даже ничего не копила. Что стало причиной развода — блондинка уже не помнит да и не жалеет о нем.

«Там много причин, не одна. Просто все постепенно сошло на нет и все, и какого-то события конкретного не было. Когда я расстаюсь с кем-то, то чаще всего ухожу налегке. В моей жизни никогда не было разделов имущества. Я считаю, что, когда ты идешь вперед, пилить холодильник не обязательно», — сказала Гордон в проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Напомним, ранее Катя Гордон впервые рассказал о конфликте с Ксенией Собчак.

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