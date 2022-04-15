Певица Алла Пугачева вместе с мужем телеведущим Максимом Галкиным и детьми встречает 73-й день рождения в Израиле. При этом, надо сказать, еврейский день рождения в корне отличается от других. В Израиле есть свои традиции и, судя по всему, Алле Пугачевой предстоит их соблюдать, раз уж она уехала в другую страну.

Одна из важных традиций еврейского дня рождения гласит: в пятницу, предшествующей дню рождения, необходимо зажечь дома так называемые субботние свечи. Замужние женщины зажигают две свечи, незамужние — одну. Свечи зажигают за 18 минут до захода солнца. Такую процедуру Алла Пугачева должна была пройти неделю назад, 8 апреля. Ее день рождения выпало как раз на пятницу.

В день рождения, согласно давней еврейской традиции, необходимо выделить время, чтобы подумать о жизни. Человек должен поразмышлять, как улучшить этот мир, сделать его более духовным.

День рождения в Израиле – это прежде всего день радости. Ходят слухи, что Алла Пугачева ведет в Израиле крайне замкнутый образ жизни. Так вот делать этого в праздник категорически нельзя. Наоборот надо звать друзей и веселиться.

Кстати, по субботам в Израиле проходит утренняя молитва. Она начинается в 10 часов утра, поэтому Алле Пугачевой не стоит засиживаться за праздничным столом.

Ранее Алла Пугачева опровергла слухи об эмиграции. Она отмечала, что обязательно вернется в Россию. Правда, не уточнила, когда именно.

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