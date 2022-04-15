«Это была лучшая песня»: Катю Гордон удивила Ани Лорак, поблагодарившая Филиппа Киркорова

Юрист и поэтесса Катя Гордон написала для Ани Лорак песню «Забирай рай». Композиция стала одной из самых популярных хитов артистки и собрала немало наград, в том числе и «Золотой граммофон». Однако на церемония вручения премии Ани Лорак почему-то поблагодарила вовсе не Катю Гордон.

«Я, правда надеялась, что меня упомянут, когда будут получать приз. Я сидела ждала, но Ани Лорак во время получения «Золотого граммофона» почему-то сказала «спасибо» Филиппу Киркорову, как будто песню написал он. Я эту тему дальше как-то стебала, проговаривала, не то что бы обиделась…» — рассказала Гордон в проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Напомним, ранее Катя Гордон высказалась о конфликте с Ксенией Собчак.

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