«Так надо почаще себя вести»: Запашный придумал, как стоит поступать с оскорбляющими страну и россиян звездами

Народный артист России, дрессировщик Эдгард Запашный предлагает не спускать с рук оскорбления от звезд, которые покинули страну и из-за рубежа оскорбляют ее и россиян. Например, уже такими выпадами отметились Андрей Макаревич, Чулпан Хаматова, Татьяна Лазарева.

Запашный напомнил пример с Веркой Сердючкой. Артист Андрей Данилко в 2008 году на «Евровидении» выбрал неудачную песню, после чего стал нерукопожатным в российском шоу-бизнесе.

«Я прекрасно помню, как всей страной его стали игнорировать на многие годы вперед, мы перестали приглашать его на всякие концерты. Это было правильно. Вот так, наверное, надо почаще себя вести, — цитирует Запашного «Пятый канал». — Люди должны нести ответственность за свои слова, а то так легко позволять себе все, что угодно и при всем при этом оставаться в полном шоколаде».

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