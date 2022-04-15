«У меня есть вилла на Кипре, и я не скрываю этого»: Домогаров объяснил, почему не эмигрировал

По словам актера, в Сети в последнее время гуляет много фейков о нем.

Актер Александр Домогаров заявил, что он не уволен из Театра Моссовета, как некоторые пишут в Сети. Ближайший спектакль он отыграет 3 мая.

«В настоящий момент я живу в своем загородном доме на станции Манихино, занимаюсь здоровьем членов моей семьи. И я никуда не уезжал и не собираюсь уезжать. Да, у меня есть вилла на Кипре, и я не скрываю этого. Но сейчас на ней жить невозможно: она в ремонте». Александр Домогаров

По словам Александра Домогарова, в отпуске он обязательно отправится на Кипр. Однако затем вернется в Москву, потому что здесь у него работа. Как заметил актер, где родился, там и пригодился. Он попросил одуматься тех, кто о нем пишет, сообщает МК.ru.

больше по теме Александр Домогаров сделал заявление о своем отъезде из России и увольнении из театра Актер сообщил, где он находится на самом деле.

Ранее в Сети прошла информация, что Александр Домогаров навсегда уехал из России. Якобы он проводит дни на своей кипрской вилле.

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