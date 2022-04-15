«Мама!»: Кристина Орбакайте показала видео с Аллой Пугачевой от самого младенчества до наших дней

Алла Пугачева хоть и улетела в Израиль надолго, но остается одной из самых любимых и обсуждаемых сегодня у поклонников звезд. 15 апреля легендарная артистка отмечает свой 73-й день рождения, и по такому поводу многие знаменитости спешат обратиться к ней с теплыми пожеланиями.

Вслед за Сергеем Дроботенко поздравила именинницу Кристина Орбакайте. Старшая дочь примадонны показала уникальное видео с фотографиями Пугачевой от самого младенчества до наших дней. На кадрах под пение виновницы торжества демонстрируется целая эпоха, и Алла Борисовна является ее живым воплощением.

«С днем рождения, мама!» — написала дочка в адрес звезды.

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