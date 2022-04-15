«Живите там, где вам нравится»: Иосиф Пригожин пожелал здоровья уехавшей Чулпан Хаматовой

По словам продюсера, он не понимает, почему в самое непростое время она стала так себя вести.

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал актрису Чулпан Хаматову, которая уехала из страны. Он не понимает, почему в такие непростые времена она так странно себя повела.

«Вы уехали, дай бог вам здоровья! Живите там, где вам нравится — вам не запрещали играть, делать ваши благие дела. Вы делали это для детей, страны, но что происходит сегодня?». Иосиф Пригожин

Как отметил Иосиф Пригожин, своими словами о звании народного артиста Чулпан Хаматова обесценила труд многих людей. Он назвал такие имена, как Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, София Ротару, Никита Михалков и других видных деятелей культуры. По словам мужа певицы Валерии, Хаматова просто превратила в вандализм высокое звание, что для него неприемлемо.

Кроме того, Иосиф Пригожин выразил уверенность, что этот вызов приведет в будущем к определенным последствиям, о которых Чулпан Хаматовой еще только предстоит узнать, сообщает 5-tv.ru.

Напомним, что Чулпан Хаматова заявила о готовности отказаться от звания народного артиста России. Эти слова актрисы, уехавшей в Латвию, вызвали широкий общественный резонанс.

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