Дело было поздней ночью: Клава Кока в асимметричном топе засветила красивое декольте

Певица посвятила все темное время суток на творчество.

Певица Клава Кока старается удивлять своих поклонников постоянно и готова работать ради этого дни и ночи напролет. На сей раз красотка снова осталась без сна, зато с отличным настроением и красивая вышла на связь в Сети.

«Пять утра, мы только-только закончили и мы еще даже не в Москве. Вопрос: когда же спать?», — рассказала звезда.

Клава Кока находилась еще в сценическом макияже и наряде. На ней красовался эффектный асимметричный топ на одно плечо, который подчеркнул видное декольте. Такие наряды сейчас в большом тренде и пока не скоро собираются покидать гардеробы модниц.

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