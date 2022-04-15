Новости шоу-бизнеса: кто поможет Галкину в Израиле, Киркоров заговорил о схожести с сыном Стоцкой, Лазарев громко заявил о России

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Максим Галкин, уехавший в Израиль в начале марта, решил там подзаработать. Шоумен запланировал серию концертов, однако билеты продаются с большой натяжкой. Накануне стало известно, кто поможет юмористу в этом деле.

Тем временем, Филипп Киркоров наконец-то ответил, почему сын Анастасии Стоцкой, как две капли воды похож на него, а Сергей Лазарев громко высказался о России.

Об этих и других новостях из мира шоу-бизнеса – в ежедневном обзоре сайта Teleprogramma.pro.

Кто поможет Максиму Галкину в Израиле

На лето Максим Галкин запланировал серию концертов в нескольких израильских городах. Однако билеты на шоу продаются из рук вон плохо. Израильский прокатчик объяснил, что Галкину придется уповать только на сарафанное радио.

«В Израиле есть стадионы, безусловно, мегазвезды их собирают. Например, Мадонна когда-то. Но израильские стадионы не для российских звезд — только для мировых артистов. Отмечу важные моменты: Израиль — это младший брат Америки.

Филипп Киркоров объяснил схожесть с сыном Анастасии Стоцкой

Анастасия Стоцкая воспитывает двоих детей. Старший ее наследник Саша как две капли воды похож на Филиппа Киркорова, с которым артистка когда-то тесно сотрудничала. В Сети то и дело шепчутся, что именно поп-король является отцом мальчика. Но звезда ответил, что не мог крутить роман с Анастасией, так как в то время был еще близок с Аллой Пугачевой.

«Вы представляете, насколько кармически мы были вместе. Настя меня спасала в тот период от крайней черты».

Сергей Лазарев громко высказался в адрес России

Недавно пошли слухи, что Сергей Лазарев, как и многие другие, тоже быстро уехал из России. Артист долго хранил молчание, а накануне заявил, что никуда не уезжал и попросил не верить домыслам.

«Я — русский! И никогда этого не стыдился! Я искренне люблю Россию! Она вырастила меня как сильную личность и известного артиста», — заявил Лазарев.

больше по теме «Невероятная злость»: Сергей Лазарев сделал громкое заявление в отношении России

Наталья Фриске рассекретила имя дочери

8 апреля сестра Жанны Фриске – Наталья впервые стала мамой. Артистка и раньше интриговала фанатов тем, что даст ребенку необычное имя. Накануне стало известно, что Наталья назвала дочь Луна.

«Случайно увидела это имя и просто влюбилась, и не представляла, что мою дочь будут звать как-то иначе. Знакомьтесь, моя маленькая вселенная, Фриске Луна Александровна P.S. Ударение на «у», — рассказала Наталья.

больше по теме «Моя маленькая вселенная»: сестра Жанны Фриске рассекретила необычное имя дочки

Анна Нетребко выйдет на сцену в Европе

На фоне происходящих мировых событий Анна Нетребко сделала ряд заявлений в адрес России. Но после оперная дива переобулась буквально в воздухе. Теперь прима готовится выступать в Европе.

«Анна отдохнула, она готова к работе. Она уже находится в полете из отпуска в Монако, где сразу приступит к долгожданным репетициям. Уже в ближайшие дни выйдет на сцену, — заявил представитель Нетребко.

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