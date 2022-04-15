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Новости шоу-бизнеса: кто поможет Галкину в Израиле, Киркоров заговорил о схожести с сыном Стоцкой, Лазарев громко заявил о России

Об этих и других новостях из мира звезд – в ежедневном обзоре Teleprogramma.pro.

Новости шоу-бизнеса: кто поможет Галкину в Израиле, Киркоров заговорил о схожести с сыном Стоцкой, Лазарев громко заявил о России
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: соцсети

Максим Галкин, уехавший в Израиль в начале марта, решил там подзаработать. Шоумен запланировал серию концертов, однако билеты продаются с большой натяжкой. Накануне стало известно, кто поможет юмористу в этом деле.

Тем временем, Филипп Киркоров наконец-то ответил, почему сын Анастасии Стоцкой, как две капли воды похож на него, а Сергей Лазарев громко высказался о России.

Об этих и других новостях из мира шоу-бизнеса – в ежедневном обзоре сайта Teleprogramma.pro.

Кто поможет Максиму Галкину в Израиле

На лето Максим Галкин запланировал серию концертов в нескольких израильских городах. Однако билеты на шоу продаются из рук вон плохо. Израильский прокатчик объяснил, что Галкину придется уповать только на сарафанное радио.

Максим Галкин
Максим Галкин. Фото: соцсети

«В Израиле есть стадионы, безусловно, мегазвезды их собирают. Например, Мадонна когда-то. Но израильские стадионы не для российских звезд — только для мировых артистов. Отмечу важные моменты: Израиль — это младший брат Америки.

Филипп Киркоров объяснил схожесть с сыном Анастасии Стоцкой

Анастасия Стоцкая воспитывает двоих детей. Старший ее наследник Саша как две капли воды похож на Филиппа Киркорова, с которым артистка когда-то тесно сотрудничала. В Сети то и дело шепчутся, что именно поп-король является отцом мальчика. Но звезда ответил, что не мог крутить роман с Анастасией, так как в то время был еще близок с Аллой Пугачевой.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

«Вы представляете, насколько кармически мы были вместе. Настя меня спасала в тот период от крайней черты».

Сергей Лазарев громко высказался в адрес России

Недавно пошли слухи, что Сергей Лазарев, как и многие другие, тоже быстро уехал из России. Артист долго хранил молчание, а накануне заявил, что никуда не уезжал и попросил не верить домыслам.

Сергей Лазарев
Сергей Лазарев. Фото: Global Look Press

«Я — русский! И никогда этого не стыдился! Я искренне люблю Россию! Она вырастила меня как сильную личность и известного артиста», — заявил Лазарев.

Наталья Фриске рассекретила имя дочери

8 апреля сестра Жанны Фриске – Наталья впервые стала мамой. Артистка и раньше интриговала фанатов тем, что даст ребенку необычное имя. Накануне стало известно, что Наталья назвала дочь Луна.

Наталья Фриске
Наталья Фриске. Фото: Global Look Press

«Случайно увидела это имя и просто влюбилась, и не представляла, что мою дочь будут звать как-то иначе. Знакомьтесь, моя маленькая вселенная, Фриске Луна Александровна P.S. Ударение на «у», — рассказала Наталья.

Анна Нетребко выйдет на сцену в Европе

На фоне происходящих мировых событий Анна Нетребко сделала ряд заявлений в адрес России. Но после оперная дива переобулась буквально в воздухе. Теперь прима готовится выступать в Европе.

Анна Нетребко
Анна Нетребко. Фото: соцсети

«Анна отдохнула, она готова к работе. Она уже находится в полете из отпуска в Монако, где сразу приступит к долгожданным репетициям. Уже в ближайшие дни выйдет на сцену, — заявил представитель Нетребко.

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