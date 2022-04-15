Захотел быстро обустроиться: после заявления о переезде Игорь Николаев получил в ответ волну хейта

После блокировки запрещенной в России социальной сети «Инстаграм» многие звезды начали искать в Сети каналы связи с поклонниками. Своим подписчикам о переезде сообщил и музыкант Игорь Николаев. Автор множества хитов так и заявил, что начинает с чистого листа, мол, и намерен обустроиться на новом месте.

Однако, во «Вконтакте», куда переехал Игорь Николаев, молодежь оказалась не рада такому соседству. На композитора посыпались негостеприимные комментарии.

«Первый раз как в первый класс», «Бедолаги, мне вас жаль», «Он уже из себя ничего не представляет ни как композитор, ни как певец. Кончилась его эпоха», — пишут некоторые.

Сам Николаев не общается с подписчиками, а лишь публикует фото и видео из своей жизни, и то не так часто. Видимо, еще не совсем привык к новому месту.

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