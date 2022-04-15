«Не хочу подвергать себя опасности»: живущая в Испании Лазарева боится возвращаться в Россию

Некоторое время назад Татьяна Лазарева перебралась из России в Испанию. Телеведущая решила жить на лазурном берегу, и лишь изредка наведывалась на родину. При этом часто критиковала соотечественников. А недавно она заявила, что потеряла все рабочие контракты, а теперь просто мечтает вернутсья обратно.

«Я еще в Испании посижу. В Россию в ближайшее время не приеду – не хочу подвергать себя опасности, я не герой, извините. Тут побуду, но при первой возможности, конечно, вернусь. Когда это произойдет – не знаю. Если бы я сразу понимала, чем это все обернется: что меня выключат из профессии, что я больше никогда не буду востребована, то, может, еще бы подумала, что говорить», — цитирует Лазареву СтарХит.

Добавим, недавно бывший супруг Татьяны Михаил Шац вместе с детьми тоже перебрался в Испанию.