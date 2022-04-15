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«Любимую Аллу Борисовну с очередным…»: Дроботенко первым обратился к Пугачевой в ее 73-летие

Юморист поспешил поздравить примадонну с днем рождения в Сети.

«Любимую Аллу Борисовну с очередным…»: Дроботенко первым обратился к Пугачевой в ее 73-летие
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

15 апреля Алла Пугачева отмечает свой 73-й день рождения. Легендарная артистка встречает свой новый год за границей – они с мужем Максимом Галкиным и детьми с конца февраля проживают в Израиле.

Первым в Сети поспешил поздравить именинницу коллега Галкина, юморист Сергей Дроботенко. Он написал: «Хочу поздравить любимую Аллу Борисовну с очередным… В прошлом году были стихи. В этом тоже. Однако, традиция…».

Сергей Дроботенко и Алла Пугачева. Фото: соцсети

В честь примадонны артист разместил большое стихотворение, которое переложил по мотивам лирики Игоря Николаева, — «Озеро надежды».

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