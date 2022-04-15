«Три-четыре года не ела»: невестка Валерии не смогла себя сдержать при виде колбасы

Лиана и Арсений Шульгин подарили певице Валерии ее первую внучку в прошлом году. Малышка Селин родилась в первый день 2021 года. Вся звездная семья души не чает в маленько красотке, то и дело публикуя ее миловидные снимки в соцсетях.
Молодая мама Лиана Шульгина тем временем приводила себя в форму после родов, активно худела, занималась спортом, но накануне «сорвалась». По словам Шульгиной, колбасу она не ела очень долго.
«Еда Богов. Наверное, три-четыре года не ела колбасу. Наверстываю упущенное уже второй день», — написала Шульгина в своем телеграм-канале.
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