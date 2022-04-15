«Припирают к стенке»: Собчак пришла в бешенство, посмотрев интервью Хаматовой

На днях уехавшая из России Чулпан Хаматова дала интервью латвийским журналистам. Высказывания актрисы не обсудил разве что ленивый. Больше всего публику потрясло то, как Чулпан отозвалась о награде «Народный артист», назвав ее пережитком советского прошлого.

Нашла время для интервью и Ксении Собчак. Она просто пришла в бешенство после просмотра.

«Отвратительное видео, где несчастную Чулпан, заикающуюся от напора ведущей, припирают к стенке и выпытывают, почему она каждый день не становится агитатором», — сказала Собчак в своем телеграм-канале.

Напомним, несколько недель назад Чулпан Хаматова, наряду со многими другими звездами, решила уехать из России. Актриса обосновалась в Латвии, где ранее купила дом в пригороде Риги.

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