«Уже не скроешь»: Собчак спровоцировала слухи о беременности, обтянув имеющийся животик футболкой

Журналистка позировала в легкой одежде на набережной в Монако.

Ксения Собчак в браке с режиссером Константином Богомоловым состоит с 2019 года. И многие поклонники журналистки ждут, когда она подарит малыша мужу. Причем, слухи о том, что светская львица в положении, витают вокруг нее регулярно.

больше по теме Уже в конце апреля: после предательских заявлений Анну Нетребко вернули на европейскую сцену Певица высказала свою позицию и теперь возвращается к выступлениям.

На этот раз Собчак снова дала повод подозревать у нее беременность. «Блондинка в шоколаде» появилась на набережной Монако в облегающей футболке, которая подчеркнула выпуклости на талии звезды. И многие это заметили, поспешив прокомментировать в Telegram увиденное.

«Беременна?», «Животик», «Пузень-то», «Может, за девочкой?», «Надеюсь, что не «наела», а малыш там. Жизнь продолжается», «Опять в положении?», «Ксения поправилась, животик виднеется», «Беременная что ли», «Уже не скроешь», «Ой, а что с животом?» — заметили многие.

У журналистики уже есть один ребенок, сын от брака с актером Максимом Виторганом Платон, которому осенью исполнится шесть лет.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!