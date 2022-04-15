Когда хочется показать то, что скрыто: расхристанная Бузова вслед за Костенко оголила прелести

Певица не постеснялась предстать на кадрах с декольте нараспашку.

Певица и телеведущая Ольга Бузова улетела на море. Где именно она собирается прожить ближайшие дни, она пока не сообщает. Но судя по немногочисленным вариантам, красавица в Дубае.

По прилете Бузова первым делом принялась не разбирать чемодан, а записывать контент для своих подписчиков в Telegram. И так увлеклась, что совсем не озаботилась своим внешним видом. Она предстала перед зеркалом в расхристанном виде: незастегнутая рубашка чуть не сползла с плеч и явила миру то, что должно быть скрыто — ее внушительное декольте в топе-бюстье оказалось видно всем.

Ранее в подобном виде на камеру позировала другая известная красотка, модель Анастасия Костенко. Нынешняя жена Дмитрия Тарасова и вовсе показала себя в рваных шортах с расстегнутой пуговкой — еще немного, и вещь просто слетит с бедер.

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