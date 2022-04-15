Уже в конце апреля: после предательских заявлений Анну Нетребко вернули на европейскую сцену

Певица высказала свою позицию и теперь возвращается к выступлениям.

После того как Анна Нетребко высказала свою позицию на фоне украинских событий, сделав громкое и предательское заявление, ее европейские партнеры начали возобновлять с ней сотрудничество.

Стало известно, что работу ей вернули в театре Монте-Карло. И уже в конце апреля дива будет блистать четыре дня на французской сцене, начиная с 22 числа. Причем, билеты не из дешевых: чтобы услышать звезду, придется заплатить по нынешнему курсу порядка 8-10 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда».

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Правда, возвращать Нетребко европейские площадки стараются пока довольно осторожно. Ближайший выход россиянки с австрийским паспортом на сцену состоится по причине болезни итальянки Марии Агресты, то есть в качестве запасного варианта.

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