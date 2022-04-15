Едва одета: Костенко в бежевом бра и дырявых шортах не смогла застегнуть единственную пуговку

Жена Дмитрия Тарасова так спешила похвастаться стройностью, что о приличиях забыла.

Третья беременность для модели Анастасии Костенко стала одной из сложных. Ее последствия сказались на организме молодой мамы не самым лучшим образом: жена Дмитрия Тарасова стремительно теряет волосы, чего не скажешь про лишние килограммы. С последними красотка начала бороться уже давно и сейчас похвасталась результатами.

Костенко сообщила, что еще 4 килограмма ушло, и при этом поспешила предъявить «доказательства». Она предстала для селфи в бежевом топе бра и джинсовых шортах с дырками.

Модель так торопилась поскорее заснять себя с самого утра, что не позаботилась о приличиях – единственная пуговица в ее наряде, которая должна удерживать шорты, оказалась расстегнута.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!