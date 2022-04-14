Пригожин высказался об отъезде Пугачевой из России

Иосиф Пригожин прокомментировал новость об отъезде из России Аллы Пугачевой. По словам продюсера, Примадонна очень много лет работала и сейчас имеет право отдохнуть со своими детьми там, где она сама хочет.

«Российское государство законодательно не запрещает иметь двойное или тройное гражданство и находиться на любой другой территории. Шесть миллионов граждан России как минимум находятся на территории западных стран», — сказал Пригожин Telegram-каналу «Звездач».

Напомним, Алла Пугачева со своим мужем Максимом Галкиным и детьми находится сейчас в Израиле. Сама Примадонна еще недавно уверяла, что вернется в Россию, назло мнениям недоброжелателей.

Правда, певица не стала объяснять причину внезапного путешествия, лишь отметив, что уехала с семьей на каникулы.

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