«Пришлось прятать ее под свитером»: Дмитрий Шепелев рассказал, какое ЧП произошло с ним в аэропорту

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, почему не любит летать вместе со своими собаками.

Каждый полет с животными оборачивается для знаменитости настоящим изматывающим приключением.

«Последние несколько дней выясняю, на каких условиях авиакомпания согласится взять на борт собак. Слушайте, это целый квест: под кресло, на кресло, в багаж, сколько весит, а можно двух?», – отметил в личном микроблоге Шепелев.

Дмитрий вспомнил, как однажды в немецком аэропорту его не хотели пускать на борт из-за переноски для собаки. Она оказалась слишком тесной, и собака Шепелева не могла стоять в ней в полный рост.

А в другой раз с Дмитрием и его питомцем приключилось следующее:

«Одна из моих собак не любит летать. Воет до тех пор пока не возьму ее на руки (кстати, по правилам авиакомпании в полете запрещено открывать клетку). Один раз мы решили дать ей успокоительное. Ветеринар выписал сильное снотворное, которое нужно было дать прямо перед посадкой в самолет. И вот мы приезжаем в аэропорт, регистрируемся, приближается время посадки, я даю собаке лекарство, она благополучно его проглатывает…И в этот самый момент звучит объявление, что рейс задерживается. Ну что сказать. Собака замечательно выспалась, к началу полета была полна сил и на взлете выла так, что слышал весь борт. Пришлось прятать ее под свитером».

Поэтому перед полетами с питомцами Дмитрий Шепелев очень сильно волнуется.

Напомним, ранее тесть Дмитрия Шепелева обвинил телеведущего в растрате наследства внука.

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