«Зефировичу 4 месяца»: Нюша поделилась трогательными кадрами с подросшим сыном

Анна Шурочкина, более известная как Нюша, прославилась, когда была еще юной. Она теперь признается, что у нее было так много гастролей, что ей даже не удавалось отдохнуть. При этом певица постоянно выпускала новые хиты и снимала клипы.

Теперь она на первое место ставит семью. Артистка счастлива в браке с Игорем Сивовым. У них подрастает трехлетняя дочка Симба, а в прошлом году в звездной семье произошло пополнение.

Теперь Нюша мама двоих детей. Ее сын появился на свет в Дубае. Именно там с недавних пор и живет певица с семьей. Она заверила, что там удобнее работать ее мужу. Сама артистка заверяет, что будет часто приезжать в Москву.

А пока она наслаждается отдыхом, посещает вечеринки и растит детей. Если дочку она показывает часто, то сына очень редко. Но 14 апреля звезда запечатлела его на камеру.

Мальчик в бодике лежал на кроватке и дрыгал ножками. Рядом с ним была корзина цветов, которую Сивов подарил жене. Они отметили важную дату.

«Сегодня нашему Лапусену Зефировичу 4 месяца. Мы всем желаем счастья и любви», — написала Нюша.

Настоящее имя крохи пока хранится в тайне. Поклонники пришли в восторг от видео. «Как быстро время летит», «Только недавно родился», «Какие сладкие ножки», «Такой малыш», «Интересно, как его зовут», «Просто прелесть», «Эти сладкие ножки», «Растет быстро», — прокомментировали пост подписчики.

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