«Традиция растягивать»: Ольга Серябкина отмечает свой и мамин праздники три дня

Исполнительница Ольга Серябкина отметила свой и мамин дни рождения несколько раз.

Серябкина разместила фото любимой мамы и других родных в личном микроблоге. Ольга забронировала столик для одного из дней празднования семейных торжеств.

«Сегодня день рождения моей мамы. Мам, я тебя очень люблю. Ты сама знаешь как. Вообще апрель для нашей семьи — очень яркий месяц в году! Мы каждый год дрейфуем от моего дня рождения, 12-го числа, к маминому — 14-го, и нам всегда очень весело!» — отметила Ольга.

«У нас есть традиция растягивать наши дни рождения на три дня празднования. И эту традицию мы никогда не пропускаем, ведь из этих вечеров собираются самые яркие моменты нашей жизни, которые остаются и на фото, и в воспоминаниях», — добавила Серябкина.

«И вообще family first. Кстати, для меня всегда было важно, чтобы мамин день был самым веселым», — резюмировала артистка.

К слову, на празднике Серябкина вместе с родственниками сыграли в настольные игры.

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