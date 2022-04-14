По-весеннему: Ляйсан Утяшева впервые за долгое время кардинально сменила имидж

Жена Павла Воли не только поменяла длину волос, но и цвет.

Ляйсан Утяшева является известной телеведущей. Она не скрывает, что хочет построить большую карьеру на телевидении. Раньше Ляйсан была художественной гимнасткой и завоевывала медали, но потом она покинула спорт.

Однако несколько лет назад она создала творческий коллектив и выступает с ним, танцуя на сцене. Изменились и ее предпочтения в одежде. Теперь звезда носить брендовые вещи.

За последние пять лет Утяшева преобразилась. Она не только сменила имидж, но и похудела. После рождения двоих детей ей не сразу удалось вернуться в форму. Также она состригла длинные волосы и стала часто краситься.

Муж экс-гимнастки Павел Воля восхищается возлюбленной, как бы она не меняла внешность. И вот 14 апреля Ляйсан решилась на преображение. Она опубликовала фото, на котором предстала с длинными локонами розового цвета.

«Теперь так», — написала телеведущая.

Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Многие отметили, что так Утяшева даже помолодела. «Ой, какая классная», «Словно 15 лет», «Вот это мама двоих детей», «Ну прям очень идет», «А мне всегда нравились длинные волосы», «Надеюсь, что это не парик», «Сказочно красиво», «Ох, классно, когда можно поменять и быть такой», — прокомментировали пост подписчики.

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