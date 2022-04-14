«Я хочу дочку»: Гуф намекнул на беременность молодой жены

У исполнителя есть сын от брака с Айзой-Лилуной Ай.

Исполнитель Гуф выпустил новый альбом «О’пять». В одной из песен этой пластинки знаменитость проговорился о беременности второй жены.

Напомним, что после развода с телеведущей и бизнесвумен Айзой-Лилуной Ай он женился на блогере и модели Юлии Королевой. 26-летняя красавица пока не родила Гуфу наследников.

Однако строчки из песни «Улыбнись» дали поклонникам Алексея Долматова (настоящее имя Гуфа) надежду на скорое появление малыша в семье исполнителя.

«У меня вторая жена, по моему, хорошая. Я хочу дочку, и монетка уже подброшена (Yeah, boy)» — такие строчки появились в новой композиции Гуфа.

К слову, у Гуфа есть сын от первого брака. Сами Долматов подрос и стал похожим на отца. Мальчик, как и его папа, увлекается рэпом.

Напомним, ранее жена Гуфа не скрыла большой живот во время отдыха. Этим Юлия тоже вызвала подозрения в своем интересном положении. Однако было непонятно, действительно ли возлюбленная артиста беременна или просто плотно поужинала.

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