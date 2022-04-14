Катание на верблюде и спортивных досках: Оксана Самойлова показала забавы своих детей в пустыне

Жена шоумена Джигана — Оксана Самойлова — разместила в личном микроблоге кадры с отдыха в Дубае. Знаменитость вместе с детьми наслаждалась развлечениями в пустыне.

Старшие дочери Самойловой сели на огромного верблюда. Лея и Майя прокатились на животном и совсем не испугались резкого приземления. Дело в том, что верблюды опасно садятся на землю. Но у малышек получилось удержаться. И это привело их в восторг.

«Очень экстремально они садятся», — отметила Оксана.

Самойлова также показала, как ее средняя дочь Лея верхом на доске спустилась с песочной горы. Девочка уверенно скользила по барханам. Лея смогла проехать и не упасть.

Поэтому Оксана Самойлова прокричала победное ура для своей дочери. С ранних лет дети Джигана и Оксаны Самойловой пробуют экстремальные виды отдыха.

Напомним, ранее Оксана Самойлова разрешила детям сделать татуировки. Все четверо детей бизнесвумен набили себе изображения разных размеров и с радостными лицами показали тату матери.

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