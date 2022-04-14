Представитель Нетребко: «В ближайшие дни Анна выйдет на сцену в Европе»

Переобувшаяся буквально в воздухе Анна Нетребко собирается выступать в Европе. Она отдохнула в отпуске и теперь готовится к новым выступлениям.

«Анна отдохнула, она готова к работе. Она уже находится в полете из отпуска в Монако, где сразу приступит к долгожданным репетициям. Уже в ближайшие дни выйдет на сцену», — заявил представитель дивы Максим Берин «СтарХиту».

На фоне мировых событий сначала Анна никак не высказывала свою политическую позицию. В отместку на Западе стали отменять ее концерты, имя певицы пропало с афиш.

Но деньги, как говорится, дороже, и Нетребко в итоге не выдержала. Она заявила, что не имеет отношения к политике, а также напомнила, что давно является налоговым резидентом Австрии — и вуаля! Концерты снова появились.

Конечно, в России выходку Нетребко осудили. В Новосибирске люди потребовали отменить ее концерт.

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