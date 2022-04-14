Ксения Собчак поддержала российские бренды новеньким брючным костюмом

Телеведущая Ксения Собчак разместила в личном микроблоге кадры в свежем образе классического стиля. Таким образом знаменитость показала, что с удовольствием носит наряды российских производителей.

Ксения отдала предпочтение черному укороченному жакету и брюкам с защипами. Телеведущая добавила серьги прямоугольной формы. И завершила образ Собчак сапогами с острым мысом.

Ксения Собчак отметила, что уход многих зарубежных брендов ее не пугает. Блондинка без стеснения носит одежду российских дизайнеров. Костюм, который Ксения выбрала, принадлежит одному из отечественных брендов.

«Российские дизайнеры — это безусловно про моду. На мне сейчас костюм одного из брендов, представленных на DressOne. Мне кажется, мы вполне совместимы. Я довольна», — призналась Ксения в своем телеграме.

Напомним, ранее Ксения Собчак отправилась на пробежку во Франции в костюме самого трендового цвета этого сезона. Поклонники Ксении заметили, что Собчак стала немного объемнее, так как шорты костюма сильно облегали изменившиеся ноги телеведущей.

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