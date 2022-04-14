С акцентом на щиколотки: Стеша Маликова в черном платье мидакси из атласа отправилась в театр

Стеша Маликова уже окончила МГИМО. Она является дочкой Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. Поклонники певицы сразу отметили, что наследница унаследовала все лучшее от родителей. Она также много с ними путешествовала и посещала светские рауты.

Примечательно, что уже два года дочка артистка занимается своим брендом одежды. Она создает актуальные наряды для своих сверстниц.

Недавно Стеша выпустила весеннюю коллекцию. Она демонстрировала кожаную куртку карамельного цвета и показывала, как создать повседневный лук с рубашкой в клетку.

Примечательно, что 14 апреля она собралась в Художественный театр. Юная бизнес-леди похвасталась элегантным вечерним образом. Она облачилась в черное платье мидакси из атласа с декольте-капелькой. Лук дополнили двухцветные туфли и алая сумка. Она предпочла собрать волосы в пучок.

Наряд подчеркнул ее тонкие щиколотки. Многие осыпали ее комплиментами. «Какое оно чудесное», «Очень красивое», «Элегантное», «Это Стефания в нем чудесная!», «Выглядит изысканно», «Словно леди», «Ну это безумно красиво», «Придало возраста, но выглядит дорого», «Какая вы изящная в этом платье», «Очень стройная», «Это действительно красиво», — прокомментировали пос подписчики.

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