«Не увеличились»: Анна Бузова рассказала о неудачах в бизнесе

Продажи знаменитости не выросли после ухода многих брендов с российского рынка.

Младшая сестра Ольги Бузовой — Анна Бузова — честно ответила на вопрос об успехах своего шоурума.

Бизнесвумен не стала скрывать, что продажи в ее магазине одежде не увеличились с момента ухода зарубежных брендов из России. Но Бузову это совсем не расстраивает.

«Меня тут спросили, увеличились ли продажи моего бренда в связи с уходом с рынка многих брендов. Честно? Нет, не увеличились. Но я никогда в своей жизни не рассчитывала на обстоятельства. Что ушли, что не ушли — мы работаем всегда в полную силу», — рассказала Бузова.

«Сейчас активно трудимся над расширением линейки своего бренда, и единственное, что, пожалуй, поменялось, — это то, что я стала больше рисковать и вкладываю почти все в бизнес. Кто не рискует, как говорится… Новенькие костюмы уже на походе», — написала Анна в личном микроблоге.

Напомним, ранее Анна Бузова пожаловалась на сложности в работе с поставщиками тканей в последнее время.

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