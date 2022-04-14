Как Ксения Бородина выглядела в детстве

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина рассказала своим подписчикам историю, как в детстве чуть не потратила большую сумму денег, раздав ее друзьям. При этом звезда выложила архивный снимок. Где ей лет 7–8.

«Приехал мой отец и привез деньги (он с нами не жил), и бабушки с дедушкой дома не было. Так я пошла и купила всему двору в коммерческом магазине (это раньше еще комками называли) шоколадки, жвачки, колу и так далее. Все были счастливы, кроме деда. Благо, что не все деньги успела потратить. Зато весь двор был в восторге», — вспомнила Бородина в личном микроблоге.

Напомним, родители Ксении развелись через год после ее рождения. Вскоре мама телеведущей Инна Булатовна вышла замуж во второй раз за итальянского архитектора.

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