Family look: Арзамасова в шелковом платье прильнула к плечу Авербуха во время съемки

Лиза Арзамасова является известной актрисой. Она уже много времени служит в театре и продолжает сниматься в кино. Актриса может похвастаться большой фильмографией. Также она обрела счастье в личной жизни.

Звезда «Папиных дочек» уже несколько лет строит отношения с Ильей Авербухом. У пары был тайный роман, а в 2020 году они сыграли свадьбу. А в прошлом году у них родился сын Лев.

Примечательно, что фигурист с трепетом говорит о возлюбленной. Он признавался, что Лиза сломала его стереотипы, так как не устраивает ругань и легко относится к его работе. Супруги не часто вместе выходят в свет.

Однако на этот раз они решили принять участие в фотосессии. Для такого случая пара подобрала луки в стиле family look. Сначала Арзамасова облачилась в шелковое платье темно-синего цвета и жакет . Наряд дополнили пудровые ботинки.

Актриса обнимала мужа, который сидела на диване. Авербух был в синем жакете и сливочных брюках. К его плечу с нежностью прильнула возлюбленная.

Потом Арзамасова показала стройные ножки, надев белую мини-юбку и блузку в голубом цвете. Она сидела на полу у окна, а рядом с ней был Илья. Пара нежилась перед камерой. Трогательные кадры восхитили поклонников. Многие осыпали их комплиментами.

«Будьте счастливы, вы красивая пара!», «Очень красивые», «Вы очень похожи», «Красивые до невозможности», «Счастья вам», «Такие замечательные, такие красивые», «Какая вы классная пара, столько теплоты и уюта веет от этого видео», «Лиза, вы с Ильей прекрасная пара!» — прокомментировали кадры подписчики.

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